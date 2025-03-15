Konyaspor, 9 Kişilik Beşiktaş’ı Yendi

BEŞİKTAŞ’IN KAZANAMADIĞI KIRMIZI KART STATİSTİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar hakkında dikkat çeken bir istatistik gün yüzüne çıktı. Beşiktaş, Süper Lig’de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçta galip gelemedi. Bu beş maçta iki kez berabere kalan siyah-beyazlılar, üç kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

KONYASPOR’A KARŞI TARİHİ MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Konyaspor’a 1-0 yenilerek Süper Lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir rakibine karşı mağlup oldu. Bu durum, siyah-beyazlıların son dönemdeki performansına dair çarpıcı bir tablo sergiliyor. Alınan bu sonuç, takımın ligdeki stratejik eksikliklerini gözler önüne seriyor.