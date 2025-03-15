Haberler

Konyaspor, 9 Kişilik Beşiktaş’ı Yendi

BEŞİKTAŞ’IN KAZANAMADIĞI KIRMIZI KART STATİSTİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar hakkında dikkat çeken bir istatistik gün yüzüne çıktı. Beşiktaş, Süper Lig’de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçta galip gelemedi. Bu beş maçta iki kez berabere kalan siyah-beyazlılar, üç kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

KONYASPOR’A KARŞI TARİHİ MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Konyaspor’a 1-0 yenilerek Süper Lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir rakibine karşı mağlup oldu. Bu durum, siyah-beyazlıların son dönemdeki performansına dair çarpıcı bir tablo sergiliyor. Alınan bu sonuç, takımın ligdeki stratejik eksikliklerini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Deniz Ertaş: “3 Puan Aldığımız İçin Mutluyuz”

Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Kaleci Deniz Ertaş, galibiyet sonrası milli aranın ardından kazanmak istediklerini ifade etti.
Haberler

Kütahya’da Sahte İçki Operasyonu: Etil Alkol Ele Geçirildi

Tavşanlı'da düzenlenen operasyonlarda 55 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, iki kişi hakkında işlem yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.