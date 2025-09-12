Haberler

Konyaspor, Alanyaspor İle 19. Maçında

MAÇIN DETAYLARI

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor ile 19. kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma yarın saat 20.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. Konyaspor, ligde bir maçı eksik olmasına rağmen 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 7 puan toplayarak 4. sırada bulunuyor. Alanyaspor ise, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla 9. sırada yer alıyor.

GEÇMİŞ RANDEVULAR

Süper Lig tarihinde Konyaspor ve Alanyaspor, toplamda 19 kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 18 karşılaşmada Alanyaspor 9 kez galip gelirken, Konyaspor 6 kez kazanmayı başardı. Bu maçların 3’ünde ise eşitlik sağlandı. Konyaspor bu karşılaşmalarda toplamda 28 gol atarken, Alanyaspor 33 gol sevinci yaşadı. İki takım Konya’da 9 kez karşılaştı ve Konyaspor bu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 5 kez rakibine yenildi. 2 maçta ise eşitlik gerçekleşti. Konyaspor, kendi sahasında 11 gol atarken, Alanyaspor 15 kez fileleri havalandırdı.

HAKEM VE GÖREVLİLER

Konyaspor ile Alanyaspor arasındaki maçta, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcıları Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp olacakken, dördüncü hakem ise Reşat Onur Çoşkunses görev alacak.

ÖNEMLİ

