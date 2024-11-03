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Spor

“Konyaspor, Başakşehir’i 3-2 Mağlup Etti”

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MAÇIN SONUCU

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda karşılaştığı Başakşehir’i 3-2’lik skorla mağlup etti. Konyaspor’un gollerini 31, 50 ve 74. dakikalarda Ndao attı. Başakşehir ise 45+1’de Opoku ve 90+3’te Piatek ile karşılık verdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN İLK MAÇI

Konyaspor’un yeni teknik direktörü Recep Uçar, takımın başındaki ilk maçında 3 puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor, puanını 14’e çıkarırken, Başakşehir 15 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Konyaspor, önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise kendi sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

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