Konyaspor Başakşehir’i 3-2 Yendi!

KONYA’NIN GURURU

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında gerçekleşen heyecan dolu mücadelede Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Konyaspor’un büyük başarısında 31, 50 ve 74. dakikalarda Ndao’nun attığı goller önemli rol oynadı. Başakşehir ise mücadelede 45+1’de Opoku ve 90+3’te Piatek ile karşılık vererek skorun 2’ye gelmesini sağladı.

Bu maç, Konyaspor’un yeni teknik direktörü Recep Uçar için oldukça anlamlı oldu. Uçar, takımdaki ilk maçında 3 puan almayı başardı. Bu sonucun ardında Konyaspor, puanını 14’e çıkararak üst sıralara yaklaşırken, Başakşehir 15 puanda kaldı.

Konyaspor, bir sonraki hafta Göztepe’nin deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Her iki takım için de gelecek maçlar büyük önem taşıyor.