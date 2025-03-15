Haberler

Konyaspor Başkanı: “Galibiyet Bir Maçtan Fazlasıydı”

KONYASPOR BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Beşiktaş karşısında elde edilen galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. “Konyaspor olarak gerçekten bir maçtan fazlasıydı. 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık” ifadelerini kullandı. Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Korkmaz, “Aslında bu bizim için bir maçtan fazlasıydı. Çoğu zaman şansızdık, fakat bugün çok iyi mücadele ettik, şans da yanımızdaydı” dedi. Elde ettikleri bu galibiyetin ve gösterdikleri performansın kendileri için önemli olduğunu belirten Korkmaz, “Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

SONRAKİ MAÇLARA VURGU YAPTI

Korkmaz, Beşiktaş maçının çok zorlu olduğunu vurgulayarak, “Belki de oynayacağımız en zorlu maç Beşiktaş maçıydı. Allah şükür burayı kazasız geçtik” şeklinde konuştu. Şimdi milli aranın ardından Gaziantep maçı olduğunu belirten Korkmaz, “Bu galibiyet değerli bir galibiyet oldu. Gaziantep maçını kazanırsak daha da rahatlayacağız” diyerek, gelecekteki mücadeleleri için umutlu olduğunu dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş’tan İki Maçta Üst Üste Yenilgi

Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kötü performansa işaret ederek değişim gerektiğini belirtip, taraftarlardan özür diledi.
Haberler

Bakan Osman Aşkın Bak Edirne’de Konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen iftar programında gençlere cinsiyetsizlik ve LGBT akımlarına karşı aile bağlarının değerini anlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.