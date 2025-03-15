Konyaspor Başkanı: “Galibiyet Bir Maçtan Fazlasıydı”

KONYASPOR BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Beşiktaş karşısında elde edilen galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. “Konyaspor olarak gerçekten bir maçtan fazlasıydı. 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık” ifadelerini kullandı. Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Korkmaz, “Aslında bu bizim için bir maçtan fazlasıydı. Çoğu zaman şansızdık, fakat bugün çok iyi mücadele ettik, şans da yanımızdaydı” dedi. Elde ettikleri bu galibiyetin ve gösterdikleri performansın kendileri için önemli olduğunu belirten Korkmaz, “Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

SONRAKİ MAÇLARA VURGU YAPTI

Korkmaz, Beşiktaş maçının çok zorlu olduğunu vurgulayarak, “Belki de oynayacağımız en zorlu maç Beşiktaş maçıydı. Allah şükür burayı kazasız geçtik” şeklinde konuştu. Şimdi milli aranın ardından Gaziantep maçı olduğunu belirten Korkmaz, “Bu galibiyet değerli bir galibiyet oldu. Gaziantep maçını kazanırsak daha da rahatlayacağız” diyerek, gelecekteki mücadeleleri için umutlu olduğunu dile getirdi.