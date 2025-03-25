Konyaspor Başkanı: Gaziantep Maçı Önemli

MOTİVASYON GAZİANTEP MAÇINDA

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, milli araya moral dolu girdiklerini belirtti ve “Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var. Tüm motivasyonumuz o maçta. Maçtan da istediğimiz alır ve daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz” dedi. Konyaspor Kulübü, basın mensupları ile bir iftar programında bir araya geldi.

İFTAR PROGRAMININ ÖNEMİ

İftar programında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Konyaspor Yönetim Kurulu üyeleri de bu buluşmada yer aldı. Korkmaz, “Bugün burada Konyaspor camiası olarak bir iftarımız vardı. Milli araya morali bir şekilde girdik. Güzel zaman geçirdik. Gaziantep maçı için tüm motivasyonumuzu oraya odakladık. Maçtan istediğimiz sonucu alarak, daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Ayrıca Türkiye Kupası serüvenimiz de var. Gaziantep maçının ardından bu maça daha iyi odaklanarak hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Ligde artık son 9 maç, bizim adımıza son 9 final. Son düzlüğe girerken, son haftalarda daha rahat bir konumda olmak istiyoruz. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamayı istemiyoruz. Beşiktaş maçı hem şehrimize hem bizlere hem de oyuncularımıza enerji anlamında iyi bir katkı yaptı. Ancak, bunun değerli olabilmesi için Gaziantep maçında alınabilecek iyi bir skor çok önemli” dedi.