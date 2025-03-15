Konyaspor, Beşiktaş’ı 1-0 Yendi

KONYASPOR, BEŞİKTAŞ’I MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenmeyi başardı. Maçın ikinci yarısında önemli anlar yaşandı. 62. dakikada Gedson Fernandes, ceza alanı yayı üzerinden bir şut çekti ancak kaleci Deniz topu kurtardı. Ardından 64. dakikada Ndao, Masuaku’ya müdahale ettiği için hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

71. dakikada Masuaku’nun sol kanattan ortasında Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu dışarı gitti. 73. dakikada Aleksic’in pasıyla topla buluşan Pedrihno’nun ceza sahası dışından çektiği şut, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı. 76. dakikada Onur Bulut’un son çizgiden yaptığı ortada Muçi, kaleci Deniz’i geçemedi. 80. dakikada Jevtovic’in pasında Keyta, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu dışarı attı. 82. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda Deniz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın hakemleri Ali Şansalan, Bersan Duran ve Candaş Erbil olarak görev yaptı. Konyaspor’dan Melih Bostan 27. dakikada kırmızı kart gördü, Ndao 64. dakikada oyun dışı kalırken, Adil Demirbağ sarı kart gördü. Beşiktaş’tan Tayyip Sanuç ve Semih Kılıçsoy sarı kartla cezalandırıldı.

Konyaspor’un golü Uğurcan Yazğılı tarafından 45. dakikada atıldı. Maçın sonunda Konyaspor bu galibiyetle değerli bir üç puan aldı.