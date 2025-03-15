Konyaspor, Beşiktaş’ı 7 Maç Sonra Yendi

Konyaspor, Beşiktaş’ı yendi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’de evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 7 maç aradan sonra mağlup etmeyi başardı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan karşılaşmada, Konyaspor, Beşiktaş’ı 1-0’lık skorla geçti. Yeşil-beyazlı takım, bu galibiyetle birlikte rakibi karşısındaki şanssızlığını da sona erdirdi.

GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Sahadan galip ayrılan Konya ekibi, Beşiktaş’ı toplamda 6’sı Süper Lig, 1’i ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç sonra yenmeyi başardı. Konyaspor, bu zaferden önce Beşiktaş’ı, 27 Aralık 2021 tarihinde, 2021-2022 sezonunda yeniden evinde 1-0 mağlup etmişti.