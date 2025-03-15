Konyaspor, Beşiktaş Karşısında Zorlu Galibiyet Aldı

GALİBİYETİN ANLAMINI VURGULADI

Konyasporlu oyuncu Uğurcan Yazğılı, Beşiktaş karşısında elde ettikleri önemli galibiyeti dile getirerek, “9 kişi kalmamıza rağmen oynayan, oynamayan ve sonradan giren bütün arkadaşlarım canla başla mücadele etti” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, Konyaspor’un Beşiktaş’ı 1-0’lık bir skorla mağlup ettiği maçı değerlendiren Yazğılı, takımının gösterdiği performansa dikkat çekti.

BÜYÜK ZORLUKLARA RAĞMEN MÜCADELE

Tek golü atan Konyasporlu futbolcu, “9 kişi kalmamıza rağmen oynayan, oynamayan ve sonradan giren bütün arkadaşlarım canla başla mücadele etti. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı galip geldiğimiz için tabii ki mutluyuz. 9 kişi kalmamız ister istemez bizi zorladı. Çok fazla efor sarf ettik ama burada galip geldiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Yazğılı, taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, “9 kişi kalmamıza rağmen arkamızda itici bir güç oldu. Milli araya girmeden kazanmak istiyorduk. Geçen haftada alt sıradaki takımların kazanmasıyla biraz stres yaşıyorduk ama burada çok şükür gelip geldik” dedi. Takımın önündeki milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek Gaziantep maçını kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Yazğılı, “Artık rahat bir nefes almak istiyoruz” açıklamasında bulundu.