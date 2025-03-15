Haberler

Konyaspor Beşiktaş Maçı Canlı İzleme Yöntemleri

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI

Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki maçın heyecanına katılmak isteyenler için, canlı yayın seçenekleri araştırılmaya başlandı. Maçın canlı izlenebilmesi için gereken bilgilere haberin detaylarında ulaşabilirsiniz. Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle fırsatını yakalayarak bu heyecana ortak olabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Maçı izlemek için platformun üyesi olmanız gerekiyor. Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

İskilip’te Müdür ve Veli Arasında Kavga

Çorum'un İskilip ilçesinde bir okul müdürü ile yardımcısı tartıştı, kavga etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı; polis hızlıca müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Haberler

VAR Uyarısıyla KIRMIZI Kart Çıktı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada, VAR incelemesi sonrası Melih Bostan kırmızı kartla cezalandırıldı. İlk sarı kartı alan oyuncu, Gabriel Paulista'ya faul yapmıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.