Konyaspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına antrenmanla start verdi. Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörlerin yönetimindeki antrenman, Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Eyüpspor ile oynanan önceki maçta ilk 11’de yer alan futbolcular, salonda yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular topla ısınma ile başlayan idmanı 5’e 2 pas çalışmasıyla sürdürdü.

EĞİTİM PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Antrenman, ardından 7’ye 7 oyun, dönüşümlü koşu ve çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, Cumartesi günü gerçekleşecek kritik karşılaşmaya yönelik hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.