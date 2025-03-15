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Konyaspor-Beşiktaş Maçında VAR Robert Schröder

MAÇ BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig’de bugün gerçekleşecek Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Robert Schröder olarak belirlendi. Bu önemli müsabaka, ligin 28. haftasında saat 20.30’da oynanacak. Beşiktaş, Konyaspor’un evinde karşı karşıya gelecek.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan olacak. Şansalan’a yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Bersan Duran ile Candaş Elbil olarak belirlendi. Müsabakanın 4. hakemi Turgut Doman görev alacak. VAR’da görevli Schöder, yardımcı VAR (AVAR) olarak da Ümit Öztürk bulunacak.

DİĞER MAÇLARDA VAR GÖREVİ

Ayrıca bugün Süper Lig’de oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR görevinde farklı hakemler bulunuyor. Gaziantep FK – Kayserispor maçında Belçikalı hakem Lawrence Visser, Kasımpaşa – Alanyaspor mücadelesinde Avusturyalı Julian Weinberger ve Başakşehir – Trabzonspor karşılaşmasında ise Portekizli hakem Bruno Esteves, VAR görevini üstlenecek.

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