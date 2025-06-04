Konyaspor’da Başkan Adayı Ömer Atiker

GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELENDİ

Konyaspor’da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemeyen olağan genel kurul, mevcut yönetimin yeniden aday olmayacağını açıklamasının akabinde başkanlık için ilk aday belirlendi. İş insanı Ömer Atiker, resmi yazılı bir açıklamayla başkanlık adaylığını duyurdu. Konyaspor’un Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs Perşembe günü yeterli katılım sağlanamadığı için 13 Haziran Cuma günü için ertelendi.

ÖMER ATİKER’DEN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Ertelenen genel kurul sonrası açıklama yapan mevcut başkan Ömer Korkmaz, görevi devredeceğini ve yeniden aday olmayacağını belirtmesinin ardından Ömer Atiker, başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Atiker, açıklamasında, “Büyük bir gurur ve sorumluluk duygusuyla, Konyaspor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna açıklamaktan onur duyuyorum. Bu karar, sadece kişisel bir hedef değil; yıllardır bu camiaya gönül vermiş biri olarak, kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşıma arzusunun bir sonucudur” dedi.

DEĞERLER VE HEDEFLER

Atiker, Konyaspor’un köklü geçmişine, değerlerine ve potansiyeline inandığını vurgulayarak, “Bu büyük kulübü hak ettiği yere taşımak için gerekli vizyon, ekip ve projelere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Şeffaflık, sürdürülebilirlik, altyapı yatırımları ve kulüp kültürüne bağlılık temel ilkelerimiz olacaktır. Amacımız; saha içinde mücadeleci, saha dışında örnek bir kulüp yapısı inşa etmek, taraftarımızla bütünleşmiş bir Konyaspor oluşturmaktır. Hep birlikte, akılcı adımlarla kalıcı başarıları hedefleyeceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu. Atiker, destek veren herkese teşekkür ederek, adaylığının camiaya hayırlı olmasını diledi.