Konyaspor’da Sorumlu Recep Uçar

YENİLGİ AĞIR, SORUMLULUK KENDİSİNDE

Konyaspor, Türkiye Kupası’na veda etti ve teknik direktör Recep Uçar, bu durumu değerlendirdi. Galatasaray’a 5-1 yenildikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Uçar, “Bugün itibariyle ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim” açıklamasını yaptı. Kupa serüvenlerinin sona erdiğini belirten Uçar, “Çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibariyle maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi” şeklinde konuştu.

SINIRLAR ZORLANAMADI

Uçar, Galatasaray karşısında alışık olmadıkları bir yenilgi aldıklarını dile getirerek, “En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak geldik. Ama bugün itibariyle istediklerimizi yapamadık. Maçtan önce, sınırlarımızı zorlamamız gereken bir maç demiştim. Rakibin gücünü bilerek sahaya çıkmıştık. Ancak bugün, bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık” ifadelerini kullandı.

GURUR DUYUYOR

Uçar, oyuncularının bugüne kadar gösterdiği çaba ve özverinin altını çizerken, “Bugüne kadar çok ciddi efor sarf ettiler. Bu ana kadar bizleri hep sevindiren sonuçlar aldılar. Özellikle kupada. Ligin de son bölümünde 7 maçta 5 galibiyet alan oyunculara kesinlikle haksızlık edemem. Onlarla gurur duyuyorum” dedi. Ayrıca, “Evet bugün itibariyle ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim. Evet, coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Ancak, karşılığını alamadık” sözleriyle sonlandırdı.