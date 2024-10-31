“Konyaspor’da Teknik Direktör Uçar Göreve Başladı”

KONYASPOR, RECEP UÇAR İLE ANLAŞTI

Konyaspor’dan yapılan açıklama ile birlikte, “Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Recep Uçar’a Konyaspor’umuzda başarılar dileriz.” ifadeleri dikkat çekiyor.

UÇAR’IN GEÇMİŞİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

Recep Uçar, geçtiğimiz sezon Kayserispor’un başında yer aldı fakat Ocak ayında takımdan ayrıldı. Şimdi Konyaspor’un yeni teknik direktörü olarak takımın geleceği için gerekli planlamaları yapmaya hazırlanıyor.