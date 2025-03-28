Konyaspor’dan Bayram Hediyesi: 1-0’lık Galibiyet

KONYASPOR’DAN TARAFTARLARA BAYRAM HEDİYESİ

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep FK’ya karşı aldıkları galibiyet ardından bir basın toplantısı düzenledi. Uçar, “Konyaspor taraftarına da bugün itibarıyla bir bayram hediyesi verdiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullanarak, takımın bu zorlu maçı nasıl kazandıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Uçar, “Beşiktaş maçı sonrası, maçın galibiyetinin anlamlı olabilmesi adına, bugün kazanmamız gereken bir maçtı” dedi. Uçar ayrıca, takımın sahada çok istekli ve mücadeleci bir performans sergilediğini, bunun sonucunda hak ederek kazandıklarını belirtti. Taraftarların desteğine de değinen Uçar, “Bütün Konyaspor taraftarına da bugün itibarıyla bir bayram hediyesi verdiğimiz için mutluyuz. Onlara armağan ediyoruz. Çünkü çok hak etmişlerdi” şeklinde konuştu.

TARAFTARLAR İÇİN KUPA MAÇI DAVETİ

Uçar, önümüzdeki salı günü İskenderun ile yapılacak Türkiye Kupası maçına da taraftarları davet etti. Bu önemli karşılaşmada, taraftarların desteklerinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Bugün bu mücadeleyi gösteren bütün oyuncularımı, yürekten canı gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.