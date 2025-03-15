Konyaspor’dan Beşiktaş’a Karşı Tarihi Zafer

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçı sonrası oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptı. 9 kişi kalmalarına rağmen 1-0 kazandıkları karşılaşmayı yorumlayan Uçar, “Oyuncularımız insan üstü mücadele ettiler. 10 kişi kalana planladığımız gibi oynadık. Kolay değil, Beşiktaş’a karşı eksik kalıyorsunuz.” ifadesini kullandı. İkinci yarıda kapanmayı düşündüklerini ama pozisyon aramaya devam ettiklerini belirtti. Uçar, 9 kişi kalmanın oyunun seyrini değiştirdiğini ve sonuna kadar çocukların müthiş bir direnç gösterdiğini vurguladı. “Deniz harikaydı, taraftar da kalemizi savundu. Sonuna kadar hak ettik. Bizim için değerli bir galibiyet, ancak hala arzu ettiğimiz yerde değiliz.” şeklinde ekledi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SPOR AHLAKI

Maçtan önce oyuncularına, “İstediğimiz noktada değiliz, gelin isyan edelim” dediğini hatırlatan Uçar, bunun yanlış anlaşılmaması gerektiğini, çocukların oyuna ve kartlara isyan ettiğini belirtti. Ayrıca, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’e teşekkür etti. Uçar, “Ole Gunnar Solskjaer hocaya teşekkürler. Kazanırken her şey mübah değil. Fair-Play’i elden bırakmamalıyız.” diyerek, bu önemli değerlerin korunmasının gerektiğini dile getirdi. Uçar, bir pozisyonda topun tekrar kendilerine verilmesi konusunda Solskjaer’in takımına seslenmesini önemli bulduğunu ifade etti. “Teşekkür ederim ve kalan maçlarda onlara başarılar diliyorum” dedi.