Konyaspor, Emir Bars ile anlaştı

KONYASPOR’DAN YENİ TRANSFER

Konyaspor, Hollanda’nın PSV Eindhoven altyapısında yetişen genç yetenek Emir Bars ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeşil-Beyazlı ekip, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emir Bars’ın transferini gerçekleştirdi ve bu anlaşma ile kadrosunu güçlendirmiş oldu.

Emir Bars, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor. Transfer töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın da bulunduğu bir ortamda, Konyaspor Müzesi’nde resmi imzayı attı. Bu önemli adım, Konyaspor’un geleceğine yönelik atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

