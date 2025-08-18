Konyaspor, Emir Bars ile anlaştı

KONYASPOR’DAN YENİ TRANSFER

Konyaspor, Hollanda’nın PSV Eindhoven altyapısında yetişen genç yetenek Emir Bars ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeşil-Beyazlı ekip, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emir Bars’ın transferini gerçekleştirdi ve bu anlaşma ile kadrosunu güçlendirmiş oldu.

Emir Bars, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor. Transfer töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın da bulunduğu bir ortamda, Konyaspor Müzesi’nde resmi imzayı attı. Bu önemli adım, Konyaspor’un geleceğine yönelik atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor.