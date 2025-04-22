Konyaspor, Galatasaray’a 1-5 mağlup oldu

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Konyaspor, kendi evinde Galatasaray’a 5-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Galatasaray, finale yükselmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER YAĞDI

Maçın ikinci yarısında, 46. dakikada Victor Osimhen’in pası, ceza alanı önünde bekleyen Roland Sallai’ye ulaştı ve Sallai kaleye gönderdiği şut ile golü attı. Skor 0-3 oldu. Ardından, 53. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sağ kanattan kazandırdığı top, penaltı noktası üzerinde yer alan Pedrinho’ya geldi. Pedrinho, şutunu gönderdi ve skor 1-3’e geldi.

İlk golü atan Sallai, 55. dakikada Mertens’in pasıyla bir kez daha sahneye çıktı ve kalecinin solundan topu ağlara yolladı. Skor 1-4 oldu. 58. dakikada Pedrinho’nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Günay başarılı bir müdahale ile gole engel oldu. 82. dakikada Pedrinho’nun sol köşeden gönderdiği ortada Aleksic’in şutu direkten döndü.

Maçın son dakikalarında, 90+1. dakikada Mertens’in ceza alanı içindeki pası Yusuf Demir’e ulaştı. Yusuf’un kaleye göndermesiyle sonuçlanan şutta Galatasaray skoru 1-5’e taşıdı.

MAÇIN HAKEMLERİ VE KADROLAR

Karşılaşmayı yöneten hakemler Ali Yılmaz, Bersan Duran ve Bilal Gölen oldu. Konyaspor’un kadrosu şu şekildeydi: Deniz Ertaş, Boranijasevic (Prip dk. 46), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Aleksic dk. 61), Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün (Pedrinho dk. 46), Yusuf Erdoğan (Melih Bostan dk. 81), Kramer (Umut Nayir dk. 72). Teknik direktör Recep Uçar.

Galatasaray’ın kadrosu ise şöyle: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez (Metehan Baltacı dk. 83), Abdülkerim Bardakcı (Carlos Cuesta dk. 59), Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina (Berkan Kutlu dk. 59), Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 59), Victor Osimhen (Yusuf Demir dk. 72). Teknik direktör Okan Buruk.

GOL ATAN VE SARI KART GÖREN FUTBOLCULAR

Galatasaray adına goller: Victor Osimhen (25. dk), Lucas Torreira (41. dk), Roland Sallai (46. ve 55. dakikalar), Yusuf Demir (90+1. dk) olarak kaydedildi. Konyaspor’un tek golü ise Pedrinho’dan (53. dk) geldi. Ayrıca, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira (Galatasaray), Deniz Ertaş ve Adil Demirbağ (Konyaspor) sarı kart gören futbolcular oldu.