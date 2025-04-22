Konyaspor, Galatasaray’a Değişikliklerle Çıktı

KONYASPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Hatayspor ile oynanan son karşılaşmanın ilk 11’ine göre Galatasaray mücadelesinde 3 değişiklik yaptı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Konyaspor, evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Uçar, takımın 11’inde yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya çıkan futbolcuları belirledi. Bu değişiklikler arasında Yasir Subaşı’nın yerine Guilherme’nin, Pedrinho’nun yerine Melih İbrahimoğlu’nun ve Bazoer’in yerini Boranijasevic’in aldığı görüldü. Konyaspor’da kart cezası olan oyuncu yokken, tedavi süreci devam eden Tunahan Taşçı, Keyta, Boetang, Calusic ve Guilherme, kadroda yer almadı.

Konyaspor’un sahaya çıkacak ilk 11’i şu şekilde oluştu: “Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer.”

ANLAMLI SEREMONİ

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin öncesinde gerçekleştirilen seremoni, anlam dolu bir organizasyona sahne oldu. Filistin’e destek amacıyla Gazzeli çocuklar, futbolcularla birlikte seremoniye katıldı. Çocukların giydiği tişörtlerde Gazze’ye yönelik mesajların yer aldığı görüldü. Konyasporlu futbolcular ise ısınma alanına, “Gazze’de ekmek yok, su yok, hayat yok!” yazılı bir pankartla çıktı. Ayrıca, her iki takımın futbolcuları, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun” yazılı pankartla seremoniye katıldı.