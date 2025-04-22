Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti

MAÇIN ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor, evinde Galatasaray’la karşılaşıyor. İlk yarı, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

İLK YARIDAKİ DAKİKALAR

Maçın başlangıcında 8. dakikada Mertens’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Sallai, müsait pozisyonda topa dokunamıyor ve top kaleci Deniz’de kalıyor. 21. dakikada Yusuf Erdoğan’ın derin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kramer’in şutu, kaleci Günay tarafından başarıyla kurtarılıyor.

Bunun ardından 25. dakikada Mertens’in sağ kanatta göndermiş olduğu ortada Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturuyor. Maçın 31. dakikasında, Mertens’in pasıyla hareketlenen Osimhen ceza alanına yaklaşırken kaleye doğru attığı şutta kaleci Deniz, topu kornere çeliyor.

41. dakikada Sallai’nın sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen, bir kafa vuruşu yapıyor. Kaleci Deniz’in çaldığı top, Lucas Torreira’nın önüne düşerken, Torreira’nın sert şutu ağlara gidiyor.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Ali Yılmaz, Bersan Duran ve Bilal Gölen olarak belirleniyor. Konyaspor’un kadrosunda; kaleci Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan ve Kramer yer alıyor. Yedek oyuncular arasında ise Slowik, Yasir Subaşı, Pedrinho, Aleksic, Prip, Kaan Akyazı, Bazoer, Umut Nayir, Bjorlo ve Melih Bostan bulunuyor. Teknik direktörlük görevini Recep Uçar üstleniyor.

Galatasaray cephesi ise; kaleci Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen’den oluşuyor. Yedekler listesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk olarak görev yapıyor.

Goller; Victor Osimhen (dk. 25) ve Lucas Torreira (dk. 41) Galatasaray adına kaydediliyor. Sarı kart ise Davinson Sanchez’e çıkıyor.