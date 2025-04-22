Konyaspor, Galatasaray’ı 4-1 yendi

KUPA YARI FİNALİNDE GALATASARAY FİNALE YÜKSELİYOR

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan bu mücadelede Galatasaray, 4-1’lik skorla galip gelerek finale adını yazdırdı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son lig maçının ilk 11’inde 3 değişiklik yapmayı tercih etti. Kalede Muslera yerine Günay Güvenç’e görev veren Buruk, Eren Elmalı ile Sara’yı yedek kulübesine aldı. Bu değişikliklerin ardından Jakobs ve Mertens sahaya sürdü. Maçın, yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarının izlediği statta, Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını coşkuyla destekledi.

MAÇTA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Müsabakanın öncesinde seremonide “Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze’dir” yazılı tişörtlerle sahaya çıkan 5 Gazzeli çocuk dikkat çekti. Statta yükselen “Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük” sloganları da duygu dolu anlar yaşattı. Maçın başlama düdüğünü çalması beklenen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, müsabaka başlamadan kısa bir süre önce rahatsızlandı. Kulüp doktorların müdahale ettiğinden sonra Taşkınsoy, taşikardi (kalp çarpıntısı) nedeniyle maçı yönetemedi. Bu gelişme üzerine dördüncü hakem Ali Yılmaz, oyunu devam ettirmeye karar verdi. Taşkınsoy, ilk dakikalarının ardından dördüncü hakem olarak sahada kalsa da 14. dakikada soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Kendisi iyi olduğunu söylese de daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Karşılaşmanın ilk golü 26. dakikada Galatasaray’dan geldi. Mertens’in sağ kanattan kazandırdığı ortaya penaltı noktasında kafa vuran Osimhen, topu kalecinin sağından ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümünde Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Sallai’nin sağ ayağıyla açtığı korner atışında Osimhen yine kafayı vurdu. Kaleci Deniz’den seken topu Torreira tamamlayarak skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda Galatasaray, hemen maça hızlı bir başlangıç yaparak 47. dakikada Sallai’nin golü ile farkı 3’e çıkararak karşılaşmayı domine etti. Konyaspor, 53. dakikada Yusuf Erdoğan’ın asistiyle Pedrinho ile karşılık verdi ve skor 3-1 oldu. Ancak Galatasaray, bu golden 2 dakika sonra tekrar Sallai ile cevap vererek farkı yeniden 3’e çıkardı.

Son olarak, karşılaşmanın 90+1. dakikasında Yusuf Demir, Mertens’in asistinde gol atarak skoru 4-1 yaptı. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, finale yükselirken, 24 Nisan Perşembe günü oynanacak Trabzonspor ile Göztepe arasındaki eşleşmenin galibi ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.