Konyaspor, Galatasaray’ı eledi

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u mağlup eden Galatasaray, finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor ile oynadığı maçta, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 5-1’lik skorla kazandı. Böylece Galatasaray, Türkiye Kupası tarihinde 24. kez finale çıkmayı başardı.

SON FINALDEKİ BAŞARI

Galatasaray, son finalini 2018-2019 sezonunda oynadı ve Akhisarspor’u 3-1’lik bir skorla yenerek kupayı kazandı. Cimbom, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 18 kez zafer elde ederek, bu alanda en çok kazanan takım olmayı sürdürüyor.

İSTANBUL’DAN GÜZEL HABERLER

Bu büyük başarı, Galatasaray taraftarları ve futbol camiası için önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Galatasaray, kupa tarihindeki yerini güçlendirirken, finale adım atan ekip olarak dikkat çekti.