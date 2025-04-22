Konyaspor Galatasaray’la Beraberlik Yaşıyor

MÜSABAKADA İLK DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Konyaspor ve Galatasaray, sahada yer alıyor. Maçın başlangıcından itibaren ilk çeyrek saat, golsüz eşitlikle geçiyor. Taraflar, maçın ilerleyen dakikalarında fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

TAKIMLARIN PERFORMANSI

Her iki ekip de oyunu dengelemeye çalışıyor. Konyaspor, kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak Galatasaray’a karşı baskı kurmayı amaçlıyor. Galatasaray ise alan genişletmeye çalışarak oyunu kontrol altına almak için çabalıyor. Her iki takım da maçın gelişimi açısından kritik bir eşikte bulunuyor.