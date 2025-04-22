Haberler

Konyaspor Galatasaray’la Beraberlik Yaşıyor

MÜSABAKADA İLK DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Konyaspor ve Galatasaray, sahada yer alıyor. Maçın başlangıcından itibaren ilk çeyrek saat, golsüz eşitlikle geçiyor. Taraflar, maçın ilerleyen dakikalarında fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

TAKIMLARIN PERFORMANSI

Her iki ekip de oyunu dengelemeye çalışıyor. Konyaspor, kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak Galatasaray’a karşı baskı kurmayı amaçlıyor. Galatasaray ise alan genişletmeye çalışarak oyunu kontrol altına almak için çabalıyor. Her iki takım da maçın gelişimi açısından kritik bir eşikte bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyeti, Çocuklarla Bayram Coşkusunu Yaşattı

Kocaeli'de Emniyet Müdürü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları polis üniformalarıyla birimlerde görevlendirerek bayram sevincini birlikte yaşadı.
Haberler

Tbmm, Toplantı Yeter Sayısı Bulunamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetersiz katılım nedeniyle toplantısını erteleyerek İYİ Parti'nin önergesini görüşemedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.