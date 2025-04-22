Konyaspor-Galatasaray Maçı Gecikti

MAÇIN HAKEMLERİ VE GECİKMENİN NEDENİ

Konyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın VAR hakemi olarak Polonyalı Piotr Lasyk atanmış durumda. AVAR olarak Deniz Caner Özaral görev alacak. Orta hakem pozisyonunu üstlenecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy ise yaşadığı taşikardi rahatsızlığı nedeniyle maçı 4. hakemin yöneteceği belirtildi.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ VE YERİ

Konyaspor-Galatasaray maçı bugün (22 Nisan) saat 20:30’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Bu önemli mücadelede galip gelen takım finale adını yazdıracak. Ancak yaşanan sağlık sorunları nedeniyle maçın başlaması gecikti ve yeni başlama saati 20:45 olarak belirlendi.