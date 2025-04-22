Konyaspor-Galatasaray Maçında Hakem Değişti

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ

Konyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmada VAR hakemi Polonyalı Piotr Lasyk olarak belirlendi. Bu maçta AVAR pozisyonunda Deniz Caner Özaral görev alacak. Orta hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy’un atanması planlanmıştı. Ancak, Taşkınsoy’un taşikardi rahatsızlığı sebebiyle bu görevi 4. hakemin üstleneceği bildirildi.

ABULLAH BUĞRA TAŞKINSOY’UN SAĞLIK DURUMU

Maçın hakem değişikliği, Abdullah Buğra Taşkınsoy’un sağlık durumu ile ilgili endişeleri gündeme getirdi. “Konyaspor-Galatasaray maçı bugün (22 Nisan) saat 20.30’da başlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın kazananı adını finale yazdıracak.” Bu nedenle maçın hakeminin sağlık sorunları nedeniyle değişiklik göstermesi dikkat çekti.