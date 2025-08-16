Konyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak

KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU’NDA MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Gaziantep FK ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, iki takımın ligde 13. kez karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Daha önceki maçlarda Gaziantep ekibinin 5, Konyaspor’un ise 4 galibiyeti bulunuyor.

KONYASPOR’UN GEÇEN HAFTA PERFORMANSI VE GAZİANTEP FK’NIN SON DURUMU

Yarın saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek olan bu maçta, Konyaspor’un geçtiğimiz hafta Eyüpspor’u 4-1 yenerek lige 3 puanla başlaması, takımın motivasyonunu artırıyor. Öte yandan, Gaziantep FK’nın ilk haftada Galatasaray’a 3-0 kaybetmesi onların genel gidişatında olumsuz bir etki yarattı.

Konyaspor ve Gaziantep FK, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig tarihindeki 13. randevularını gerçekleştirecek. İki takım arasında daha önce yapılan 12 karşılaşmada Konyaspor 4, Gaziantep FK ise 5 kez galip geldi. 3 maçta ise eşitlik sağlandı. Bu mücadelelerde Konyaspor 15 gol atarken, Gaziantep ekibi 13 golle yanıt vermiş.

Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Adnan Deniz Kayatepe, maçın hakemi olarak atandı. Kayatepe’nin yardımcı hakemleri Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar olacakken, Erdem Mertoğlu bu karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.