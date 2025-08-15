Konyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

KONYASPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Uçar, hazırlıkların devam ettiğini belirtirken, bu sezonun zorlu geçeceği konusunda uyarılarda bulundu. “Gaziantep FK’nın özellikle hücum gücü yüksek bir takım olduğunu” ifade eden Uçar, “Geçen hafta da mağlup oldukları için buraya onlar da iyi bir netice almak için gelecekler. Zor bir maç bizi bekliyor” dedi.

TAKIM İÇİNDEKİ HEYECAN VE HAZIRLIK

Uçar, takımın iskeletini oluşturan oyuncuların uzun süredir birlikte oynadığını vurgulayarak, seyirci desteği ile birlikte en iyi şekilde oynamayı hedeflediklerini söyledi. “Amacımız kendi evimizde seyircimizin desteğiyle en iyi şekilde, iyi bir oyunla, herkesi memnun eden bir oyunla, iyi bir netice alıp yolumuza devam etmek” diye ekledi. Ayrıca, play-off sürecindeki takımlara kolaylık sağlanmasının önemine değinen Uçar, eleme aşamalarında maçların iptal edilmesinin doğru olmadığını savundu.

YHOAN ANDZOUANA’DAN GALİBİYET MESAJI

Konyaspor’un yeni transferi Yhoan Andzouana, Gaziantep FK maçı öncesi güzel hazırlandıklarını belirtti. “Takımımızın atmosferi çok iyi şu anda. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Taraftarımızın karşısına çıkacağımız sezonun ilk maçını umarım galibiyetle sonuçlandırırız” şeklinde konuştu. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışmayla sona erdi. Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.