Konyaspor, Gaziantep FK’ya hazırlanıyor

KONYASPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar, “Geçen haftanın galibiyetinin daha anlamlı olabilmesi adına bu hafta alacağımız 3 puanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Antrenman Kayacık Tesisleri’nde Uçar yönetiminde gerçekleştirildi ve koşu ile ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

HAFTALARCA SÜREN HAZIRLIKLAR

Antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Hafta başından beri hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sezon zor geçecek. Yani hafta sonu oynadığımız Eyüp maçı, yaşadığımız zorluklar, rakipleri, maçları analiz ettiğimizde elde ettiğimiz veriler, bunun üzerine bir de camiaların beklentisini koyduğumuzda gerçekten bizi zor bir sezonun beklediği aşikar. Bu hafta Gaziantep ile karşılaşacağız. Geçen haftayı İstanbul’da Eyüp deplasmanında alınan 3 puanla kapattık. O moralle bu karşılaşmaya hazırlanıyoruz” dedi. Ayrıca, taraftar desteğiyle iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ MAÇININ ERTELENMESİ ÜZERİNE

Recep Uçar, Beşiktaş maçının ertelenmesi hakkında görüşlerini de aktardı. “Takımlarımız Avrupa maçları oynayacak. Özellikle play-off sürecinde bu kolaylığın sağlanmasını uygun görüyorum dedim, aynı fikirdeyim. Avrupa’da da benzer örnekleri var ama bunu her eleme aşamasındaki maçın iptal edilmesi doğru değil” diyerek, “Geçen hafta oynamayacağımızı biliyordum. Hatta hafta sonuna geçen haftadan bir hazırlık maçı planladık. Daha federasyon kararını açıklamadan, çünkü kararın ne olacağını 3. turda erteleme kararı alan federasyon play-off raundunda da yüzde 99 erteleme kararı alacaktı” şeklinde konuştu.

TAKIM ATMOSFERİ YÜKSEK

Yeni transferlerden sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana, “Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep maçı öncesi hazırlıkları yaptık. Şu anda takımımızın atmosferi çok iyi. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya ve uygulamaya çalışıyoruz, deniyoruz” ifadelerini kullandı. Andzouana, “Taraftarımıza karşı çıkacağımız sezonun ilk maçı umarım galibiyetle sonuçlandırırız” dedi.