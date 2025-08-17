Konyaspor, Gaziantep FK’yi 1-0 Yendi

MAÇ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0’lık avantajı ile sona erdi. İlk yarıdaki önemli anlar şöyle gelişti: 6. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, Jevtovic’in kafa vuruşu savunmaya çarpıp az bir farkla dışarı gitti.

11. dakikada Maxim’in sol kanattan kullandığı kornerde, Sorescu’nun şutu savunmadan sekerek Kozlowski’ye ulaştı. Kozlowski’nin vuruşu, kaleci Deniz Ertaş tarafından kurtarıldı. 18. dakikada ise Adil Demirbağ’ın pasıyla Ndao ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Konyaspor, bu golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Ndao, sağ kanattan yaptığı pasla Umut Nayir’i ceza sahasında buluşturdu, fakat Umut’un şutu auta gitti.

Maçın oynandığı stat ise Konya Büyükşehir Stadyumu olarak belirlendi. Hakemler Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar olarak görev aldı.

Konyaspor’un oyuncu kadrosu şu şekilde: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme Sitya, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Ndao, Enis Bardhi, Aleksic, Umut Nayir. Yedekler: Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Stefanescu, Calusic, Melih Bostan, Bjorlo, Kaan Akyazı. Teknik Direktör: Recep Uçar.

Gaziantep FK kadrosu ise şu şekilde: Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Bacuna, Enver Kulasin, Kozlowski, Alexandru Maxim, Boateng. Yedekler: Kağan Alkış, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Lungoyi, Muhammet Onur Başyiğit, Osman Kalın, Nazım Sangere, Ogün Özçiçek, Muhammet Taha Güneş, Ege Bulgulu. Teknik Direktör: İsmet Taşdemir.

Gol atan oyuncu: Ndao (18. dakika, Konyaspor). Sarı kartlar: Bacuna (Gaziantep FK), Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor).