Konyaspor Gaziantep FK’yi 1-0 Yendi

HAFTANIN MAÇI KONYASPOR – GAZİANTEP FK

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK’yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında, 66. dakikada Yusuf Erdoğan, sol kanatta yaptığı şık çalımlarla son çizgiye indi ve pasını kaleye yakın bir pozisyondaki Kramer’e iletti. Kramer, yakaladığı bu fırsatı değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

MAÇIN GİDENİ VE İKİNCİ YARIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

72. dakikada Anel Husic, top ile birlikte ceza alanına girerek sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci Deniz, topu kontrol etti. 77. dakikada, Tunahan Taşçı’nın pasında topu alan Pedrinho, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Tunahan Taşçı’nın derin pasında Keyta, ceza alanında topla buluştu. Keyta’nın vuruşu direkten dönerek oyun alanına geri geldi.

MAÇIN DETAYLARI VE KADROLAR

Hakemler Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar ve Mert Bulut, karşılaşmanın yönetimini üstlendi. Konyaspor’un kadrosunda; Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Tunahan Taşçı dk. 69), Pedrinho (Oğulcan Ülgün dk. 82), Melih İbrahimoğlu, Aleksic (Calusic dk. 82), Yusuf Erdoğan (Keyta dk. 88), Kramer (Umut Nayir dk. 82) yer aldı. Yedek oyuncuları ise Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Prip, Abdurrahman Üresin ve Bjorlo olarak belirlendi. Teknik direktörlüğünü Recep Uçar yapmakta.

Gaziantep FK kadrosunda; Burak Bozan, Viana (Kodro dk. 86), Arda Kızıldağ, Anel Husic (Emre Taşdemir dk. 74), Deian Sorescu, Quentin Daubin (Boateng dk. 46), Badou Ndiaye, Christopher Lungoyi (Halil Dervişoğlu dk. 74), Kacper Kozlowski, Maxim (Ogün Özçicek dk. 74) ve David Okereke mevcut. Yedek oyuncular; Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Semih Güler ve Ömürcan Artan olarak belirlenmişken, teknik direktör Selçuk İnan.

Karşılaşmanın golü 66. dakikada Kramer’den gelirken, Konyaspor’un dört oyuncusu sarı kart görmüştü: Guilherme, Aleksic, Kramer ve Oğulcan Ülgün. Gaziantep FK’dan ise Daubin, Badou Ndiaye, Arda Kızıldağ ve David Okereke sarı kartla cezalandırıldı.