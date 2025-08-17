Haberler

Konyaspor, Gaziantep FK’yı 3-0 yendi

MAÇTAN DETAYLAR

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda buluştu. Maç sonucunda Konyaspor, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etti. Konyaspor’a galibiyeti kazandıran goller, 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhon Andzouana tarafından kaydedildi.

KONYASPOR’UN PERFORMANSI

Bu sonuçla Konyaspor, ligdeki ikinci galibiyetini alarak 6 puana ulaşmayı başardı ve lider konumunu korudu. Gaziantep FK ise iki hafta sonunda henüz puanla tanışamadı ve zorlu bir başlangıç yaptı.

Konyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile mücadele edecekti fakat Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nde play-off oynayacak olması nedeniyle bu karşılaşma ertelendi. Gaziantep FK ise bir sonraki maçında Gençlerbirliği’ni sahasında ağırlayacak.

