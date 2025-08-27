Konyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

KONYASPOR’UN GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar, “Her iki takım için de zor bir maç olacak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Kayacık Tesisleri’nde Uçar’ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip, ardından taktik çalışmalara yöneldi.

ZOR BİR DEPLASMAN MAÇI

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, “Göztepe maçı zor bir deplasman ve zor atmosferde oynanacak. İç sahada ne kadar güçlü olduklarını son Fenerbahçe maçıyla gösterdiler. Geçen sezon iç sahada en çok puan toplayan üçüncü takım. Stoilov hocanın oyun şablonuna baktığımızda fizik gücü yüksek, güçlü bir oyuncu grubuyla iç ve dış sahada oynadıkları bir oyun var bu çok değişiklik göstermiyor. İç sahada seyirci desteğiyle daha baskılı, şiddetli oynadıklarını biliyoruz.” dedi. Ayrıca, kadrolarında ciddi değişiklikler olduğunu ve son Karagümrük maçında kadrolarında 5 yeni oyuncunun yer aldığını söyledi. Uçar, “Ligin ilk üç haftasında gol yemeyen takımlardan biri. Ama biz de sezon başını iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ligin ilk iki haftasında oynadığımız maçlarla sahaya yansıttık. İzmir’e ilk iki haftada aldığımız 2 galibiyetin moraliyle gidiyoruz.” ifadesini kullandı.

HAZIRLIKLAR DEĞERLİ

Konyaspor’un forvet oyuncusu Umut Nayir ise, “Güzel bir ritimle başlamıştık. Bizim gönlümüzden geçen Beşiktaş maçını da oynamaktı ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı ertelenmek durumunda kaldı.” şeklinde konuştu. Nayir, “Rakibimizi bir maç fazla daha izleme fırsatımız oldu. Bildiğimiz bir rakip, sistem olarak da, oyun olarak da hocaları devam ediyor. Yeni gelen oyuncu profili de benzer olduğu için hazırlık anlamında zorluk çekmedik.” dedi. “Ama zor bir takım, fiziksel anlamda çok iyi bir takım ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Umarım hazırlıkların karşılığını alırız.” diye ekledi.