Konyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Göztepe karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki futbolcular, Kayacık Tesisleri’nde iki gruba ayrılarak antrenman yapıyor. Antrenmana ısınma ile başlanıyor ve ardından kuvvet çalışması ile devam ediyor.

İKİNCİ ANTRENMAN SAAAT 18.30’DA

Konyaspor, gün içerisinde yapacağı ikinci antrenmanı saat 18.30’da gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesinde tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.