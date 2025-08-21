Haberler

Konyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Göztepe karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki futbolcular, Kayacık Tesisleri’nde iki gruba ayrılarak antrenman yapıyor. Antrenmana ısınma ile başlanıyor ve ardından kuvvet çalışması ile devam ediyor.

İKİNCİ ANTRENMAN SAAAT 18.30’DA

Konyaspor, gün içerisinde yapacağı ikinci antrenmanı saat 18.30’da gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesinde tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, aşılama sonrası tekrar açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, aşı oranının %97'ye ulaştığını duyurdu.
Haberler

Edirne Valisi Sezer, Gülce’ye park

Edirne'de Vali, 5 yaşındaki Gülce'nin isteği üzerine köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağını duyurdu, böylece köydeki tüm çocukların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.