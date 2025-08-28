Haberler

Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için hazırlık sürecini tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, futbolcuların üç grup halinde gerçekleştirdiği 5’e 2 pas oyunu ile devam etti ve çabukluk ile taktik çalışmalara yer vererek tamamlandı.

İZMİR YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak bugün saat 16.30’da hava yoluyla İzmir’e hareket edecek.

ÖNEMLİ

Fenerbahçe’ye Başkanlık Seçimi Geliyor

Fenerbahçe'nin 2025 başkanlık seçimi hakkında taraftarlar ve spor camiası detayları merak ediyor. Seçimin tarihi ve adaylarla ilgili bilgiler bekleniyor.
Afyonkarahisar-Konya Yolunda Kaza Meydana Geldi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla otomobil çarpıştı; çift hayatını kaybetti, 16 yaşındaki kızları hastanede. Tır sürücüsü Manisa'da yakalandı.

