Konyaspor Göztepe’ye Gidiyor, Hazır

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için hazırlık sürecini tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, futbolcuların üç grup halinde gerçekleştirdiği 5’e 2 pas oyunu ile devam etti ve çabukluk ile taktik çalışmalara yer vererek tamamlandı.

İZMİR YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak bugün saat 16.30’da hava yoluyla İzmir’e hareket edecek.