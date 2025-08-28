Konyaspor Güçlü Bir Kulüp Olmalı

GÜÇLÜ KULÜP OLABILMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

Konyaspor İkinci Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, kulübün sadece saha içindeki başarısının yeterli olmadığını, “Şehrin takımı artık sadece saha içindeki performansı ile değil, saha dışında da bütün katmanlarıyla güçlü bir kulüp olmak zorunda” açıklamasıyla belirtti. Konyaspor’un sezona iyi bir başlangıç yaptığına ve iki maçını da kazanarak taraftarlarını umutlandırdığını vurgulayan Katırcı, kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda sağlam bir duruş sergilemesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. “Konyaspor saha içinde de saha dışında da güçlü bir kulüp olmak zorunda” diyen Katırcı, bunun mali disiplin ve kurumsal yapının sağlamlığıyla mümkün olabileceğini açıkladı. Gelir gider dengesi, sponsorluk anlaşmaları ve kurumsal iş birliklerinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Katırcı, mali disiplinin korunması ve kaynakların verimli kullanımı konusundaki aktif rolünü de dile getirdi. “Amacımız günü kurtarmak değil; Konyaspor’u uzun vadeli, sürdürülebilir başarılara taşıyacak bir kulüp kimliği oluşturmak” şeklinde konuştu.

ALTYAPIYA YATIRIM ÖNEMLİ

Katırcı, Ömer Atiker başkanlığındaki yönetimin değerlendirmelerinin sadece günlük değil, uzun vadeli olduğunu belirterek, kulübün geleceğini düşünerek hareket ettikleri konusunun altını çizdi. Altyapının önemi üzerine yaptığı açıklamada, “Yönetim olarak, kulübün sadece bugünkü ihtiyaçlarını değil, geleceğini de düşünerek hareket ediyoruz” dedi. Altyapıya gereken yatırımları yapmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Katırcı, altyapıya gereken değeri vermeden başarı sağlamanın mümkün olmadığını ifade etti. “Ömer Atiker başkanımız sağ olsun, altyapıya da, kendi insanımıza da büyük değer veriyor ve bu anlamda da önemli yatırımlar yapıyor” şeklinde konuştu. Konyaspor’un, her dönemde altyapısından oyuncu çıkarmayı gelenek haline getiren bir kulüp olma hedefini sürdürdüğünü belirtti.

TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR

Celalettin Hakan Katırcı, taraftarların bir futbol kulübünün vazgeçilmez unsurları olduğunu söyleyerek, “Taraftar bizim için sadece maç günlerinde tribünde olan insanlar değil; kulübün kalbi, ruhu ve en büyük gücüdür” dedi. Taraftarlığın doğasının heyecan, bağlanma ve coşku içerdiğini ifade eden Katırcı, Konyaspor taraftarının desteklerinin kendilerine güç kattığını belirtti. “Onların sevgisi, sabrı ve desteği, takımımızın en büyük güvencesidir. Zorluklar ne olursa olsun, birlikte kenetlenerek her engeli aşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Katırcı, taraftarların coşkusuyla Konyaspor’un her daim daha güçlü olacağını, kulübün onlara ait olduğunu ve yönetimin sadece emanetçiler olduğunu vurguladı.