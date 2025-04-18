Konyaspor, Hatayspor’u 3-2 yendi

MAÇ SONUCUNUN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor, Konyaspor’a 3-2 yenildi. Mersin’de gerçekleştirilen bu mücadelede, ikinci yarıda önemli anlar yaşandı. 52. dakikada, orta sahadan kazandığı topla ceza sahasına giren Strandberg’in sert şutunu kaleci Deniz kurtardı. 70. dakikada, sol kanattan gelen Yusuf’un ortasında topu önünde bulan Prip, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golle beraberlik sağlandı, ancak Skor 2-2 oldu.

HEYECAN DOLU SON DAKİKALAR

79. dakikada, Prip’in ceza sahası dışından çektiği etkili şut, kaleci Bekaj tarafından çelindi fakat savunma kornere gönderdi. 85. dakikada, soldan ceza sahasına giren Yusuf’un pasında Aleksic’in güçlü vuruşu üst direkten geri döndü. Maçın son anlarında, 90. dakikada Konyaspor’un gelişen atağında Melih’in ceza sahası içinden yaptığı vuruş üst direkten dönünce, dönen topu Oğulcan Ülgün tamamladı ve maçın sonucunu belirleyen golü atmış oldu; 2-3.

TAKIMLAR VE GOLLER

Hakem olarak Halil Umut Meler görev yaptı. Atakaş Hatayspor kadrosunda Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Selimcan Temel dk. 68), Massanga, Abdulkadir Parmak (Yiğit Ali Buz dk. 88), Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Okoronkwo dk. 88), Aboubakar (Fernandes dk. 80) yer aldı. Yedekler arasında Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Baran Sarka, Deniz Aksoy, Ersin Aydemir ve Melih Şen bulunuyor. Takımın teknik direktörü Murat Şahin.

Konyaspor ise; Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Jevtovic (Bjorlo dk. 84), Pedrinho (Aleksic dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Oğulcan Ülgün dk. 61), Bazoer (Prip dk. 46), Yusuf Erdoğan ve Kramer (Melih Bostan dk. 89) ile sahada yer aldı. Yedek oyuncular Slowik, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Boranijasevic, ve Utku Eriş. Konyasporun teknik direktörü Recep Uçar. Carltın önem kazandığı maçta, goller Jevtovic (dk. 10), Prip (dk. 70), ve Oğulcan Ülgün (dk. 90) tarafından atılırken, Atakaş Hatayspor’un gollerini Boutobba (dk. 28) ve Abdulkadir Parmak (dk. 32) attı. Sarı kart gören oyuncular ise, Adil (Konyaspor) ve Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor) oldu.