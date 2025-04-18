Konyaspor, Hatayspor’u 3-2 yendi

MAÇIN GÖRKEMLİ BAŞLANGICI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında, alt sıraları etkileyen önemli bir mücadelede Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı, Konyaspor 3-2’lik skorla kazandı. Maç hızlı bir tempoda başladı; Konyaspor, 10. dakikada Marko Jevtovic’in attığı golle öne geçti.

Konyaspor’un bu golüne Hatayspor, 28. dakikada Bilal Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve 2-1’lik avantajı elde etti. Ancak konuk ekip Konyaspor, 70. dakikada Louka Prip’in golüyle eşitliği yakaladı. Maçın sonlarına doğru, 90. dakikada Oğulcan Ülgün’ün bulduğu golle konuk ekip 3-2 galip duruma geçti.

Deplasmanında 7 maç sonra galip gelen Konyaspor, puanını 40’a çıkardı ve ligde kalma adına önemli bir zafer elde etti. Öte yandan Hatayspor, 19 puanla haftayı kapatarak kümede kalma umudunu mucizelerle sınırlı hale getiriyor. Akdeniz ekibi, Süper Lig’de gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı takım ise ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’u evinde ağırlayacak.