Konyaspor İle Recep Uçar Devam Edecek

KONYASPOR YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Teknik Direktör Recep Uçar ile yolculuklarına devam etme kararı aldıklarını duyurdu. Konyaspor’da yapılan olağan genel kurul neticesinde, sözleşmesi devam eden Uçar’la birlikte yola devam etme kararı alındı. Yönetim kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Cengiz Yönet, “Ömer Atiker başkanlığında Konyaspor’un yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetime geldik. Başkanımız genel kurulda da söylemişti. Önceliğimiz her zaman için istikrar olacak. Bu çerçevede Recep Uçar hocamızla devam eden bir sözleşmemiz vardı. Yönetim kurulu olarak yaptığımız ilk toplantıda Recep Uçar hocamızla önümüzdeki sezon da devam etme kararı aldık. Camiamız ve Recep Uçar hocamız için hayırlı olsun” şeklinde sözler sarf etti.

Konyaspor’u hak ettiği hedeflere ulaştıracaklarını ifade eden Teknik Direktör Recep Uçar, “Dün yönetim kurulu ve başkanımızla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde karar aldık. Devam eden sözleşmemiz vardı ama hedeflerimiz, amaçlarımız ve yapmak istediklerimiz noktasında da uzlaşarak bu sene de yola devam kararı aldık. Umarım hepimizin adına, şehrimiz adına ve bütün Konyaspor camiası adına da hayırlı uğurlu olur. Geçen sene kupada yarı final oynayarak, ligde de gemiyi erken bir şekilde sağ salim limana yanaştırarak belli hedeflere ulaşmıştık. Ama umarım bu sene beklentileri daha da iyi seviyeye getirdiğimiz futbolu oynayan bir takım oluşturacağız. Bu noktada herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bundan dolayı da şimdiden bize destek veren herkese teşekkür ederiz” diyerek hedeflerine vurgu yaptı.

KONYA’DA YENİ BİR DÖNEM

Konyaspor, bu dönemde istikrarı yakalayarak, daha iyi bir futbol sergilemeyi amaçlıyor. Cengiz Yönet ve Recep Uçar’ın yaptığı açıklamalar, kulüp camiasında heyecan yaratmış durumda. Konyaspor taraftarları, takımın gelecek sezonu için umut dolu bir bekleyiş içinde.