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Konyaspor İlk Yarıda Beşiktaş’a Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor, Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı yeşil-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

EARLY MOMENTS OF THE MATCH

Maçın 2. dakikasında Guilherme’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti. 14. dakikada Ndao’nun sol kanattan yaptığı ortada, Jevtovic’in kafa vuruşu kalenin yanından dışarı çıktı. 26. dakikada Melih Bostan’ın Paulista’ya sert müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan, Melih’e sarı kart gösterdi. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem, sarı kartı iptal ederek Melih Bostan’ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

KEY PLAYS LEADING TO GOAL

42. dakikada Masuaku’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, topu iki hamlede kontrol etti. 45. dakikada Tunahan Taşçı’nın sağ kanattan yaptığı ortada, kale önünde Uğurcan Yazğılı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı. 45+3. dakikada Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Chamberlain’in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü. 45+4. dakikada Masuaku’nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

TAKIM KADROLARI

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Erbil

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan, Melih Bostan
Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Pedrihno, Prip, Calusic, Kaan Akyazı, Bazoer, Boranijasevic, Keyta, Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Uğurcan Yazğılı (dk. 45) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Melih Bostan (dk. 27) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ndao (Konyaspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş) – KONYA

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