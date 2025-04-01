KONYASPOR İSKENDERUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Konyaspor ile İskenderunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor İskenderunspor maçı öncesi “Konyaspor İskenderunspor maçı hangi kanalda?” sorusu gündemde. Bu önemli karşılaşma öncesinde, maçın kanalı merak ediliyor.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI VE TARİHİ

Konyaspor İskenderunspor maçı, A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele, 1 Nisan Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Konyaspor ve İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final maçında Konya’da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maç henüz başlamadı ve seyircilerin ilgisi büyük.