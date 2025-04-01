Konyaspor-İskenderunspor Maçında İlk Yarı Golsüz

MAÇIN DURUMU VE İLK YARI GELİŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında İskenderunspor ile bir araya geldi. İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı. 17. dakikada Prip’in attığı pasla ceza alanına giren Tunahan Taşçı’nın şutu, az farkla yandan dışarı çıktı. 40. dakikada Oğulcan Ülgün, ceza yayı üzerinde bulunan Prip’e pas verdi. Prip’in kaleye gönderdiği top, kaleci Onur Can tarafından kornere çelindi.

PENALTI POZİSYONU VE KAÇAN FIRSAT

45+2. dakikada VAR uyarısıyla hakem Ozan Ergün, Ndao’nun sağ kanattan ceza sahasına girdiği pozisyonda Ulaş Zengin’in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 45+5. dakikada penaltı atışını gerçekleştiren Umut Nayir, sol köşeye yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

TAKIM KADROLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Konyaspor’un kadrosunda Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Bazoer, Calusic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo, Tunahan Taşçı (Ndao dk. 28), Prip, Keyta ve Umut Nayir yer aldı. Yedek oyuncular ise Ahmet Daş, Adil Demirbağ, Pedrinho, Guilherme, Kaan Akyazı, Utku Eriş, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan ve Kramer’den oluştu. Teknik direktörlük görevini Recep Uçar üstleniyor.

İskenderunspor ise Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Mohammed Khalil ve Muhammet Beşir’den oluşan bir kadro ile sahada yer aldı. Yedekler Arel Ekinci, Ulaş Yılmaz, Erdem Can Polat, Kerem Kurşun, Berat Yılmaz, Yusuf Acer, Abdurrahman Kuyucu, Ömer Gür, Hüseyin İçlek ve Saruhan Fındıkcı’dan oluşuyor. Teknik direktör ise Soner Tolungüç. Sarı kart gören oyuncular ise Serdarcan Eralp, Turan Tuzlacık ve Muhammet Beşir (İskenderunspor) ile Prip (Konyaspor) oldu.