Konyaspor Maçı Özeti Bizi Cezalandırma

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor ile oynanan maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bu karşılaşmanın sonucunu “rakibin bizi cezalandırdığı değil, bizim kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu” şeklinde özetledi. Trendyol Süper Lig 34. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Uçar kaçırılan fırsatlar ve yapılan hatalara dikkat çekti. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Uçar, “Tek hedefimiz buradan galip ayrılıp, şehrimizi mutlu etmekti” dedi.

KAÇIRILAN PENALTININ ETKİSİ

Maç boyunca oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade eden Uçar, “Birçok pozisyon ürettik ama özellikle 44. dakikada kaçırdığımız penaltı bizi oldukça yordu” dedi. İlk yarıda yaptıkları hatalar sonucunda rakibe pozisyon verdiklerinin altını çizen Uçar, Adil ve Louka Prip ile de net fırsatları bulduklarını aktardı.

TEKNİK HAZIRLIKTA HATA

İkinci yarıya hazırlıklı başladıklarını belirten Uçar, “Savunmadan çıkarken kaybettiğimiz bir topla ceza aldık. Umut ve Yusuf ile bazı pozisyonlar bulduk ama bunları değerlendiremedik. Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı, ancak bunu başaramadık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen iki golleri olduğunu hatırlatarak, “Maçta puan almadan döneceğimiz için üzgünüz” dedi.

HAKEME ELEŞTİRİLER

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu tebrik eden Uçar, hakem Cihan Aydın’a yönelik eleştirilerini de dile getirdi. Melih’in gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu savunan Uçar, “Pozisyonu göremedim ama bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Hakem burada daha dikkatli olmalıydı” şeklinde konuştu. Maç boyunca uzatma dakikalarında sık sık duraksama yaşandığını belirtirken, son kornerde bir şans verilmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca, hakem kararlarının genellikle daha çok puana ihtiyacı olan takımlardan yana olduğunu kesin bir dille ifade etti.

LİGDE KALMA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ligde kalmayı henüz matematiksel olarak garantilemediklerinin altını çizen Uçar, “Mücadelemiz devam edecek. Sadece ligde kalmak değil, en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Bugün en az bir puan almayı umuyorduk. 44 puan ile 43 puan arasında büyük fark var. İşimiz bitmedi. Önümüzdeki üç maçta puanlar almamız lazım” açıklamasında bulundu.