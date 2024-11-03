Konyaspor Maçında Goller Yedikçe Kolaylaştı

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Çağdaş Atan, maç sonrasında yapılan basın toplantısında Konyaspor’un yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçı hatırlattı. Rakip takımın oyun stratejisini inceleyen Atan, “Bize karşı nasıl bir baskı uygulayacaklarını, bekleme şekillerini çok merak ediyorduk. Topun arkasına geçip savunma yapan, geriden sadece uzun toplarla çıkmaya çalışan bir Konyaspor bulduk karşımızda.” ifadelerini kullandı. İlk yarıda üretim sorunları yaşadıklarını belirten Atan, ikinci yarı için daha gollü bir performans hedeflediklerini vurguladı.

SAVUNMA ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Atan, ikinci yarıda daha iyi bir başlangıç yapmayı ve galibiyet getirecek goller bulmayı umduklarını söyledi. Ancak yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, “Çok kolay goller yemeye başladık.” dedi. Savunma için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Atan, bu konudaki emeklerini sürdürdüklerini aktardı.