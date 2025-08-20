Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

KONYASPOR, JACKSON MULEKA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Konyaspor, Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, sol kanat oyuncusu 26 yaşındaki Muleka’yı 2 yıl süreyle kadrosuna kattı. İmza töreni, stadyumdaki Konyaspor Müzesi’nde gerçekleştirildi ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da etkinlikte yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Jackson Muleka’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadesine yer verildi.

TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Jackson Muleka, kariyerine Standard Liege’de başladıktan sonra Kasımpaşa, Beşiktaş ve en son Al-Kholood Kulübü’nde oynadı. Kongolu futbolcu, uluslararası arenada da dikkat çekiyor ve 15 kez Kongo Milli Takımı’nda forma giydi. Konyaspor’un bu transfer ile kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.