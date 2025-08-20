Haberler

Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

KONYASPOR, JACKSON MULEKA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Konyaspor, Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, sol kanat oyuncusu 26 yaşındaki Muleka’yı 2 yıl süreyle kadrosuna kattı. İmza töreni, stadyumdaki Konyaspor Müzesi’nde gerçekleştirildi ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da etkinlikte yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Jackson Muleka’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadesine yer verildi.

TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Jackson Muleka, kariyerine Standard Liege’de başladıktan sonra Kasımpaşa, Beşiktaş ve en son Al-Kholood Kulübü’nde oynadı. Kongolu futbolcu, uluslararası arenada da dikkat çekiyor ve 15 kez Kongo Milli Takımı’nda forma giydi. Konyaspor’un bu transfer ile kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Panel Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı vesilesiyle Osaka'da bir panel gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, Galatasaray Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yapılıyor.

