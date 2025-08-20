Konyaspor, Muleka ile anlaştı

KONYASPOR’UN YENİ TRANSFERİ MULEKA

Transfer çalışmalarını yürüten Konyaspor, Süper Lig’de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giymiş, son olarak Al-Kholood’ta oynamış olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu Jackson Muleka’yı kadrosuna kattı. Muleka, akşam saatlerinde Konya Havalimanı’na iniş yaptı. Burada, kendisini karşılayan taraftarlara duygularını ifade etti.

MULEKA DUYGULARINI PAYLAŞTI

Muleka, taraftarların önünde bulunmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti ve “Taraftarımızın karşısında çok mutlu hissediyorum. Konyaspor’a katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten güzel bir şehre, mükemmel bir takıma geldim, bunun farkındayım” sözlerini kullandı.

Muleka, havalimanında kendisini bekleyen yeşil-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra üçlü çektirdi. Ardından, sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Türkiye’de daha önce Kasımpaşa ile 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Muleka, Beşiktaş’ta ise 80 maçta 15 gol ve 3 asist katkısı sağladı.