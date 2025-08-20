Konyaspor, Muleka’yı Kadrosuna Ekledi

KONYASPOR JACKSON MULEKA İLE ANLAŞTI

Konyaspor, Süper Lig’de mücadele eden bir kulüp olarak kadrosunu güçlendiriyor. Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka’nın transferinin gerçekleştiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama ile birlikte 25 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı bilgisi veriliyor.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Muleka’nın imza töreni, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’ndaki Konyaspor Müzesi’nde düzenlendi. İmzaya, Konyaspor’un Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın da katıldığı ifade ediliyor. Muleka’nın futbol kariyeri, Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve en son Al-Kholood Kulübü gibi önemli takımlarda görev alarak devam etti. Ayrıca, oyuncunun Kongo Milli Takımı’nda 15 kez forma giydiği de vurgulanıyor.