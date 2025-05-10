Haberler

Konyaspor, Rizespor’u 2-1 Yendi

MAÇIN ÖZETİ

Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor, Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor, Çaykur Rizespor’u evinde 2-1 yenmeyi başardı. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başladı ve hakem Ozan Ergün maçın yönetimini üstlendi.

GOLLERİN GELİŞİMİ

Ev sahibi Konyaspor, 47. dakikada Umut Nayir’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rizespor, 71. dakikada Dal Varesanoviç ile eşitliği sağladı ve durumu 1-1 yaptı. Ancak Konyaspor, 77. dakikada Umut Nayir’in ikinci golüyle yeniden öne geçti ve maçı 2-1 kazanarak tamamladı. Karşılaşmada başka gol olmayarak Konyaspor, sahasında Rizespor’u mağlup etti.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya Bisiklet Turu 2025 Devam Ediyor

108. İtalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Arnavutluk'un Tiran şehrinde başladı. Yarış, Başbakan Edi Rama'nın katılımıyla İskender Bey Meydanı'nda gerçekleşti ve 23 ekip mücadele edecek.
Haberler

Keban’da AK Parti Toplantısı Gerçekleşti

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti'nin istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, partinin halkla entegrasyonunun önemi vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.