Konyaspor, Rizespor’u 2-1 Yendi

MAÇIN ÖZETİ

Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor, Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor, Çaykur Rizespor’u evinde 2-1 yenmeyi başardı. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başladı ve hakem Ozan Ergün maçın yönetimini üstlendi.

GOLLERİN GELİŞİMİ

Ev sahibi Konyaspor, 47. dakikada Umut Nayir’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rizespor, 71. dakikada Dal Varesanoviç ile eşitliği sağladı ve durumu 1-1 yaptı. Ancak Konyaspor, 77. dakikada Umut Nayir’in ikinci golüyle yeniden öne geçti ve maçı 2-1 kazanarak tamamladı. Karşılaşmada başka gol olmayarak Konyaspor, sahasında Rizespor’u mağlup etti.