Konyaspor Teknik Direktörü Açıklama Yaptı

KOCAELİSPOR MAÇ SONRASINDA ÜZÜNTÜ VAR

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray karşısında yaşanan 5-1’lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin coşkulu bir oyun oynamak olduğunu belirten Uçar, “Yeri geldiğinde riskler aldık, karşılığını alamadık” dedi.

BEKLENEN YENİLGİ

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Galatasaray’a kendi sahalarında yenilen Konyaspor, maç sonrası açıklama yapan Uçar, “Çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık.” diye konuştu.

Uçar, takımlarının yarı finale kadar gelmesinin gurur verici olduğunu ama bu akşam etkili olamadıklarını vurguladı. “Rakibin de gücünü bilerek, bu maç için sınırlarımızı zorlamamız gerektiğini söylemiştim. Ama bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık.” şeklinde ifadelerde bulundu.

SORUMLULUK ÜSTLENİLİYOR

Uçar, ağır yenilginin sorumlusu olarak kendisini gösterdi. “Takım olarak büyük bir efor sarf ettiler. Bugüne kadar bizleri hep sevindiren sonuçlar aldılar, özellikle kupada.” dedi. Ligde son dönemlerde 7 maçta 5 galibiyet alan oyunculara da sözü geçmedi, “Onlarla haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi, sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu efor ve mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum.” vurgusunu yaptı. Uçar son olarak, “Evet bugün itibarıyla ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim.” cümlesiyle akşamın değerlendirmesini yaptı.