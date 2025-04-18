Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3 Puanı Değerli Buldu

GALİBİYETİN ANLAMINA VURGU

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Atakaş Hatayspor karşısında elde edilen önemli galibiyet hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uçar, “Alttan matematiksel olarak garantilemesek de biraz daha uzaklaştık. O yüzden bizim için çok değerli, kıymetli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum” dedi. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor, Mersin’de Hatayspor’u 3-2 yenerek değerli bir puan elde etti. Uçar, ligin son döneminin zorluk derecesini bildiklerini ve oyuncularını yüksek enerji ile hazırladıklarını ifade etti.

RIVAL ANALİZİ VE OYUNCU KALİTESİ

Uçar, maça dair yaptığı analizleri hatırlatarak, “Hatayspor’un bulunduğu konum ile bireysel oyuncu kalitesi arasında ciddi bir tezat var. Son 7 maçında, içeride Sivas’ı ve Alanya’yı yenmiş, deplasmanda gidip Trabzon’u yenen bir takım Hatayspor” şeklinde konuştu. Zorlu bir maç olduğunun bilincinde olduklarını belirten Uçar, “Futbol böyle bir oyun” dedi.

İLK YARI HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Karşılaşmanın ilk yarısına dair bilgi veren Uçar, “İyi bir başlangıç yapmadık ama golü bulduk. Ardından zor bir bölüm geçirdik ve oyunda dengemizi bulamadık. Bunun, Konyaspor’un belki de en kötü ilk yarısı olduğunu düşünüyorum” diye ekledi. Uçar, devre arasında oyuncuları motive ederek ikinci yarıya iyi hazırlandıklarını ifade etti.

İKİNCİ YARIDA GÖSTERİLEN PERFORMANS

“İkinci yarıda oyuna daha fazla dahil olduk” diyen Uçar, 70. dakikaya kadar gol bulamadıklarını belirtti. Golden sonra enerjilerinin yükseldiğini dile getiren Uçar, “Bu zor deplasmanı 90. dakikada Oğulcan ile 3-2 kazanarak tamamladık. Tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Ligin bu döneminde geri dönüş yapmak hiç kolay değil” şeklinde konuştu.

GALATASARAY MAÇI İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Uçar, Galatasaray ile oynayacakları kupa maçı öncesi taraftarlardan destek istedi. “Bugün itibarıyla şehrimize döneceğiz ve Galatasaray hazırlıklarımıza başlayacağız. Tüm taraftarlardan isteğim, o gün bizi sonuna kadar desteklesinler. Umarım iyi bir oyundan sonra finale çıkmak en büyük arzumuz olacak” diyerek sözlerini tamamladı.